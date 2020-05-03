Оставшийся без квартиры и с многомиллионным долгом Сергей Жигунов оспаривает продажу своей недвижимости

Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов пытается решить проблемы со своей утерянной за долги недвижимостью на престижной Мосфильмовской улице в столице.

57-летний актер и продюсер являлся собственником 40-метровой однокомнатной квартиры. В 2014 году он взял в волгоградском «Нокссбанке» кредит на съемки фильмов. В срок деньги не вернул, в результате чего накопились проценты и пени, и общая сумма долга «гардемарина» достигла порядка 38 миллионов рублей.

«Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года, — цитирует KP.RU заявление юристов „Нокссбанка“. — Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому начали работу судебные приставы».

В итоге в квартиру забрали, а Жигунов подал иск в суд, пытаясь оспорить результаты публичных торгов, но в иске было отказано. Артист считает, что его жилплощадь «ушла» по невыгодной цене — на 25% ниже рыночной стоимости, а это несколько миллионов рублей, которые сейчас оказались бы как нельзя кстати, так как Жигунов даже поле продажи квартиры все еще остался должен кредитору почти 12,5 миллионов рублей, а также 2,7 миллиона в качестве исполнительского сбора судебных приставов.

27 апреля 2020 года Жигунов подал апелляционную жалобу, которая, впрочем, пока не состоятельна, так как его сторона защиты не предоставила оригинал документа об уплате госпошлины, уточняет издание.

Сергей Жигунов в последнее время стал одним из героев светской хроники из-за приписываемого ему романа с журналисткой с Дальнего Востока Викторией Ворожбит. При этом актер официально связан узами брака с 61-летней Верой Новиковой. Однако, как пишет «Дни.ру», несколько месяцев назад супруги начали делить нажитое имущество, в том числе, недвижимость в Москве.

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