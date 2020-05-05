Нарушители комендантского часа из-за СОVID-19 в Кении обезглавили полицейского
Нападавшие до сих пор не пойманы.
Фото: EPA\TASS
В Кении нарушители режима самоизоляции обезглавили полицейского. Инцидент произошел в Рабае, округ Килифи, 2 мая. Об этом сообщает издание Standard Digital.
Известно, что полицейского звали Кельвин Кирагу, а его напарника Брайн Мвадиме. Они патрулировали район после комендантского часа, введенного в стране из-за коронавируса, когда на них напала группа преступников.
Напарнику Брайну удалось спастись, а вот обезглавленное тело Кельвина сотрудники полиции обнаружили возле дороги. Его огнестрельное оружие было похищено. Нападавшие скрылись с места преступления. Их поиски до сих пор ведутся стражами порядка.
В отделении полиции подтвердили смерть сотрудника. Брайн Мвадиме помогает в поисках нападавших.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека стали жертвами нападения с ножом во Франции.
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