Почти полмиллиона респираторов в сутки производится в России
Глава Минпромторга заверил, что эти объемы будут наращиваться.
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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников
Общий объем производства респираторов в России увеличился до 470 тысяч штук в сутки. Об этом сообщил глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
«Мы рассчитываем, что наращивание объемов производства продолжится», — отметил министр.
Он подчеркнул, что на расположенной в регионе «Кимрской фабрике имени Горького» запущено производство медицинских респираторов «Лепесток», «СПИРО-403». На эти цели в рамках программы «Противоэпидемические проекты» ведомство выделило 81 миллион рублей.
По состоянию на 20 апреля, объем производства респираторов составлял до 280 тысяч в сутки. В начале апреля Денис Мантуров сказал, когда Россия преодолеет ежедневный дефицит медицинских масок.
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