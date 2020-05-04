Почти полмиллиона респираторов в сутки производится в России

Общий объем производства респираторов в России увеличился до 470 тысяч штук в сутки. Об этом сообщил глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

«Мы рассчитываем, что наращивание объемов производства продолжится», — отметил министр.

Он подчеркнул, что на расположенной в регионе «Кимрской фабрике имени Горького» запущено производство медицинских респираторов «Лепесток», «СПИРО-403». На эти цели в рамках программы «Противоэпидемические проекты» ведомство выделило 81 миллион рублей.

По состоянию на 20 апреля, объем производства респираторов составлял до 280 тысяч в сутки. В начале апреля Денис Мантуров сказал, когда Россия преодолеет ежедневный дефицит медицинских масок.

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