Глава Минпромторга заверил, что эти объемы будут наращиваться.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников

Общий объем производства респираторов в России увеличился до 470 тысяч штук в сутки. Об этом сообщил глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

«Мы рассчитываем, что наращивание объемов производства продолжится», — отметил министр.

Он подчеркнул, что на расположенной в регионе «Кимрской фабрике имени Горького» запущено производство медицинских респираторов «Лепесток», «СПИРО-403». На эти цели в рамках программы «Противоэпидемические проекты» ведомство выделило 81 миллион рублей.

По состоянию на 20 апреля, объем производства респираторов составлял до 280 тысяч в сутки. В начале апреля Денис Мантуров сказал, когда Россия преодолеет ежедневный дефицит медицинских масок.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Последние новости

20:54
Волейбол и прогулки с детьми: как жители Петербурга нарушают самоизоляцию
20:43
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
20:27
«Какая кроха»: именинник Данила Козловский умилил фанатов снимком с дочкой
20:16
Новый сезон «Танцев со звездами» стал беспрецедентным за историю проекта
20:05
Почему принц Уильям почти 10 лет отказывался жениться на Кейт Миддлтон?
19:54
Почти полмиллиона респираторов в сутки производится в России

Сейчас читают

Салют, Вера! Топ самых сексуальных мужских и женских имен
«Накануне он мне звонил» — Разин раскрыл подробности смерти композитора «Ласкового мая»
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок