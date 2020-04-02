Через две недели российские компании должны шить около четырех миллионов масок в день.

Мантуров сказал, когда Россия преодолеет ежедневный дефицит медицинских масок

Фото: www.globallookpress.com / Xie Jianfei

Тема:
Эпидемия коронавируса

За прошедшую неделю Россия дополнительно завезла из Китая 37 миллионов масок. Заключенные контракты предполагают поставки еще 55 миллионов защитных изделий в ближайшую неделю. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы дополнительно завезли за неделю 37 миллионов масок из Китая. Приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна. Еще законтрактовано дополнительно 55 миллионов штук», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, все российские больницы и ведомства будут обеспечены достаточным количеством медицинских масок к середине апреля.

«К середине апреля мы должны покрывать ежедневный дефицит и обеспечивать запас в регионах в медицинских учреждениях, службам и ведомствам, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты», — пообещал Мантуров.

Через те же две недели российские компании должны начать шить около четырех миллионов масок в день.

Как сообщал 5-tv.ru, общее число заразившихся коронавирусом в России превысило отметку в 3,5 тысячи человек. 30 человек скончались от осложнений COVID-19. В российских регионах медицинские маски начали шить по новому регламенту — из марли. Защитные средства начали шить даже те, кто еще недавно одевал модниц.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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