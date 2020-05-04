«Встали и вышли»: 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Врачи и медсестры приняли такое решение еще до выявления случаев инфицирования коронавирусом в регионе.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Около 350 врачей и медсестер в Калининградской области отказались работать еще до того, как в регионе появились первые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко, пишет URA.RU.
«По факту у нас 350 человек из системы вообще перед началом всей этой коронавирусной истории встали и ушли. Из таких у нас под сотню врачей, две с половиной сотни среднего медицинского персонала. Они сказали: „Спасибо, пока работать не будем“. У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать», — сказал он.
Кравченко добавил, что также некоторые сотрудники в возрасте старше 65 лет оформили больничные листы.
При этом глава регионального Минздрава подчеркнул, что студенты-медики для работы непосредственно в очагах коронавируса не привлекаются.
«Наша позиция, глубокое убеждение, что мы студентов-медиков и прочих людей в очаг пускать не будем до того момента, пока это просто не станет невозможным. Чем позже мы этих людей введем в очаг, тем лучше, мы стараемся обеспечить их безопасность», — пояснил министр.
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