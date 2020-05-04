Коллеги молодого мужчины боролись за его жизнь две недели.

26-летний врач с диагнозом коронавирус скончался в Хакасии

Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Врач-травматолог Абаканской межрайонной клинической больницы, у которого был диагностирован коронавирус, скончался в возрасте 26 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Хакасии.

Мужчина находился в тяжелом состоянии и в течение двух недель проходил интенсивную терапию на аппарате искусственной вентиляции легких.

Медик трудился в травматологическом отделении, которое было переведено в режим обсервации, так как ранее у одного из пациентов был выявлен COVID-19.

«Министерство здравоохранения Республики Хакасия выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего специалиста, коллеги», — говорится в сообщении.

R-19.ru

В республике за сутки подтверждено 30 новых случаев COVID-19, темп прироста — 11%. С начала пандемии в регионе зафиксировано 302 случая заболевания, в том числе 34 — среди детей. Всего выздоровели 25 человек, на лечении остаются 270 человек. Восемь человек скончались.

Как передавал 5-tv.ru, в России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19.

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