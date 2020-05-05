Бывшая прима Большого театра выложила в сеть клип, снятый в 2005 году.

Видео: Анастасия Волочкова танцует на девятом месяце беременности

Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram показала подписчикам, как танцует на девятом месяце беременности. 44-летняя знаменитость опубликовала клип, снятый в 2005 году незадолго до рождения дочери Ариадны.

Танцовщица отметила, что даже на позднем сроке беременности не переставала изнурять себя физическими нагрузками из-за опасения потерять форму.

«А этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности… За все время ожидания рождения моей Ариши, я вообще не прекращала заниматься, поддерживая форму (опасаясь ее потерять). И вот такая память осталась запечатленной», — написала Анастасия Волочкова.

 
 
 
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А этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности...🙏🌺 За все время ожидания рождения моей Ариши, я вообще не прекращала заниматься, поддерживая форму (опасаясь ее потерять)🙏 И вот такая память осталась запечатленной.😊 Смотрите в карусельке😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Примечательно, что округлившийся живот балерины на кадрах клипа разглядеть довольно сложно. Мнение подписчиков о видеоролике Анастасии Волочковой осталось загадкой. Знаменитость в очередной раз отключила возможность оставлять комментарии под ее постами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь-подросток Волочковой всполошила фанатов душераздирающими словами.

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