Видео: Анастасия Волочкова танцует на девятом месяце беременности

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram показала подписчикам, как танцует на девятом месяце беременности. 44-летняя знаменитость опубликовала клип, снятый в 2005 году незадолго до рождения дочери Ариадны.

Танцовщица отметила, что даже на позднем сроке беременности не переставала изнурять себя физическими нагрузками из-за опасения потерять форму.

«А этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности… За все время ожидания рождения моей Ариши, я вообще не прекращала заниматься, поддерживая форму (опасаясь ее потерять). И вот такая память осталась запечатленной», — написала Анастасия Волочкова.

Примечательно, что округлившийся живот балерины на кадрах клипа разглядеть довольно сложно. Мнение подписчиков о видеоролике Анастасии Волочковой осталось загадкой. Знаменитость в очередной раз отключила возможность оставлять комментарии под ее постами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь-подросток Волочковой всполошила фанатов душераздирающими словами.