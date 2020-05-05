Кролик-мутант из Австралии покорил Instagram и набрал уже более ста тысяч подписчиков, сообщает Bored Panda. Издание отмечает, что животное лишилось шерсти благодаря так называемому «гену облысения», унаследованному от родителей.

Местная жительница Кассандра Холл увидела объявление об особенном кролике в социальной сети. Недолго думая, женщина связалась с заводчиком и уже на следующее утро купила питомца. Малышу дали имя Мистер Бигглсуорт в честь облысевшего кота Доктора Зло из киноэпопеи про Остина Пауэрса.

Как правило, кролики с подобной патологией живут не больше четырех недель. По этой причине животных с отклонениями стараются сразу усыпить. Хозяйка питомца отмечает, что Бигглсуорт отлично себя чувствует и каждые шесть месяцев проходит осмотр у ветеринара.

«Когда он простужается, он дрожит, как человек. Его кожа напоминает детскую, она очень нежная. За ней приходится ухаживать. А еще он приучен к кошачьему лотку», — сказала Кассандра Холл.

Instagram @mrbigglesworthrabbit

Женщина признается, что кролик ежедневно дарит членам семьи хорошее настроение. Если хозяйка запрещает ему что-то делать, то Бигглсуорт подходит к ней и топает лапами. Кассандра Холл отмечает, что кролики достаточно умные животные, о которых необходимо правильно заботиться.

«Кролики требуют особого ухода. Они подвержены хроническим болезням, которые влекут за собой регулярное и порой дорогостоящее лечение. А ветеринаров, специализирующихся на кроликах, не так-то просто найти», — сказала хозяйка Бигглсуорта.

Instagram @mrbigglesworthrabbit

Кассандра Холл выпускает сувенирную продукцию с образом «облысевшего» кролика, а вырученные средства направляет на благотворительность. Подписчики Бигглсуорта, по словам хозяйки, осознают, что настоящая красота именно внутри, а не снаружи.

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