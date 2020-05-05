Альбом Бритни Спирс четырехлетней давности возглавил чарт iTunes

Девятый студийный альбом Бритни Спирс 2016 года с говорящим названием Glory («Слава») занял первое место в музыкальном чарте на платформе iTunes. Об этом певица сообщила поклонникам в своем микроблоге, передает РИА Новости. Звезда поблагодарила фанатов за их выбор и добавила, что такой результат спустя четыре года стал для нее приятной неожиданностью.

«Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как и мне», — написала артистка.

Изначально пластинка Спирс находилась на пятом месте в чарте. Позже она поднялась, опередив работу Мэрайи Кэри Charmbracelet 2002 года, мини-альбом Мадонны I don't search I find («Я не ищу, я нахожу») и сборник хитов Throwback Tunes: 80s («Вернувшиеся мелодии: 80-е»).

После выпуска Glory дебютировал на третьей строчке в престижном музыкальном чарте Billboard 200. Его положительно встретили критики и публика.

Ранее 5-tv.ru писал, что новое видео Бритни Спирс удивило поклонников. Они отметили, что улыбка звезды сильно изменилась, и не в лучшую сторону.