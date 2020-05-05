Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Ондржей Коларж написал соответствующее письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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Фото, видео: ТАСС / MARTIN DIVISEK, REUTERS
Инициатор демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге Ондржей Коларж пожаловался на Россию главе Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен. Староста района Прага-6 в соответствующем письме отметил, что власти имели право распоряжаться монументов по своему усмотрению.
«Акт снятия памятника с пьедестала вызвал неадекватную реакцию РФ, которая в реакции на это, вполне легальное решение района Прага-6 решила реагировать угрозами и в целом ненадлежащим вмешательством во внутренние дела Праги-6, Праги как таковой, а в финале — целой Чешской республики», — цитирует текст письма РИА Новости.
Ондржей Коларж посетовал, что Россия обвиняет ряд западных стран в фальсификации истории и якобы ведет гибридную войну в отношении Евросоюза. Староста района Прага-6 призвал Урсулу фон дер Ляйен принять решительные ответные меры.
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге, как историческое напоминание о спасении города от разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении советскими войсками в мае 1945 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Чехии считает глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге.
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