Академик РАН сообщил о росте угрозы ядерной войны

Ученый отметил, что к нарастанию военной напряженности приводит политика США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /nuclear explosion, /Oliver Contreras, ТАСС /Бобылев Сергей

Действия администрации президента США Дональда Трампа приводят к нарастанию угрозы ядерной войны. Об этом сообщил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов.

«Администрация Трампа обусловила продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая, а этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны», — сказал Рогов в интервью «МК».

Ученый отметил, что противостояние между Вашингтоном и Пекином сейчас становится центральной осью системы международных отношений. В ней уже появляются параллели с периодом холодной войны.

«Китайско-американское противостояние, на мой взгляд, будет развиваться по восходящей. Наиболее серьезным последствием может стать разрыв или нарушение торгово-экономических связей между двумя странами», — сказал академик, добавив, что усугубление конфликта между КНР и США может проявиться в Южно-Китайском море.

СНВ-3 — договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, заключенный между Россией и США. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Москва неоднократно заявляла, что готова обсуждать различные варианты продления договора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ напомнил «стирающим грани» США о возможности ответного ядерного удара. Заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой стало ответом на призывы американских аналитиков увеличить гибкость ядерного потенциала страны.

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