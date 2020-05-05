Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Раменском районе Московской области. 5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места происшествия.

На кадрах видно, что пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. У сгоревшего дома нет крыши, дверей и окон — видны только стены и обгоревший брус.

5-tv.ru

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пожар произошел в деревне Дурниха. Примерно в 04:00 по московскому времени дом загорелся по всей площади — около 100 квадратных метров. Тела шести погибших обнаружили при разборе завалов.

«Среди версий рассматривается короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем», — сказал собеседник агентства, уточнив, что точная причина пожара уже устанавливается.

Ночью 5 мая 5-tv.ru также сообщал о мощном пожаре на фабрике в Ленобласти. Площадь возгорания составила 1100 квадратных метров.