«Вы такие разные»: Анна Михалкова показала повзрослевших сыновей

В честь дней рождения сыновей Анна Михалкова показала подписчикам их редкие снимки. 4 мая старшему наследнику актрисы Андрею исполнилось 20 лет, а 5 мая младший Сергей отметил 19-лететие, уточняет сайт Teleprogramma.pro.

На первом из представленных фото малышей не отличить друг от друга, словно они близнецы. На дальнейших кадрах наглядно видны этапы взросления юношей. С возрастом они все больше отличаются визуально, но улыбка и огонь в глазах выдают их родство.

Instagram @anikiti4na

«Вы такие разные, у каждого из вас столько происходит за год, что мне очень хотелось любоваться вашими достижениями, вашим взрослением, вашими разочарованиями, вашими влюбленностями, находя для каждого отдельные слова. Но так получилось что события именно этого года, показали, как важно, что вы есть друг у друга!» — начала длинное поздравление автор поста.

Михалкова написала, что рада хорошему воспитанию сыновей, их умению брать ответственность как за себя, так и за близких. И что эти близкие готовы быть с ними до конца. Она благодарна самоизоляции за возможность вновь увидеть наследников, вспомнить, какими они были и полюбоваться, какими они стали.

Instagram @anikiti4na

«Я благодарна карантину за наши долгие беседы, за просмотры фильмов, когда вы как в детстве не можете договориться, какой фильм мы будем смотреть, за игру в „Плейстейшн“ „по очереди“, за ужины когда один не ест одно, другой другое, и за мое возмущение, когда через полчаса после еды вы опять хотите есть!» — поделилась актриса.

В заключении она добавила, что это роскошь — иметь место, куда хочется возвращаться. Анна уверена: когда ребята начнут жить своими семьями, они не раз вспомнят отчий дом и тепло родных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михалкова пожаловалась, что ее мозг «впал в спячку».