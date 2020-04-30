«Зато красивая»: Анна Михалкова пожаловалась, что ее мозг «впал в спячку»
Актриса переживает, что в самоизоляции ее не посещали оригинальные мысли.
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Фото, видео: Instagram @anikiti4na
Самоизоляция пока не принесла большой пользы Анне Михалковой. Об этом актриса с сожалением рассказала подписчикам в Instagram. Звезда пожалела, что в ее голове не родились интересные идеи. На этом основании она решила, что ее серое вещество прекратило работать, как полагается.
«Результат карантина: ни одной парадоксальной или оригинальной мысли! Мозг впал в спячку. Разбудите меня, когда это все закончится», — написала Михалкова.
Грустный пост она сопроводила двумя снимками, на которым запечатлена крупным планом. Глядя на них, поклонники заслуженной артистки не разделили ее претензий к самой себе. В качестве плюса пользователи отметили, что Анна во время пребывания дома не потеряла форму. Что уже немало. Некогда похудевшая, она по-прежнему прекрасно выглядит в свои 45 лет.
«Вы не одна, мы с вами, такие же!»
«Зато красивая»;
«Анна, какая вы волшебная», — ответили Михалковой в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михалкова вошла в ТОП-5 российских звезд, которые похудели до неузнаваемости.
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