«Переведите на карту»: Муцениеце ищет якобы заработанные на разводе миллионы

Актриса высмеяла тех, кто утверждает, что она зарабатывает деньги на теме развода с Павлом Прилучным.

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Фото, видео: Instagram @agataagata

Актриса Агата Муцениеце решила ответить тем, кто спекулирует на теме ее расставания с мужем, Павлом Прилучным. В сторис Instagram она обратилась к журналистам сайта KP.RU, которые не так давно написали, что звезда заработала миллионы на теме громкого процесса развода с супругом. Найденные деньги она шутливо попросила перевести ей на карту.

«Пожалуйста, если вы нашли мои миллионы, сделанные на разводе, срочно переведите мне на карту! Сейчас, знаете, такие времена! Пандемия, все дела… Это новости хорошие. А если честно, то я, видимо, просто чего-то не знаю», — сказала Муцениеце.

Издание утверждало, что карьера актрисы, которая ранее не так часто снималась в кино, пошла в гору после начала бракоразводного процесса. Кстати, официального расторжения их союза еще не было, и источники сомневаются, что супруги доведут дело до конца. По их сведениям, якобы жена Прилучного теперь неплохо зарабатывает на рекламе в Instagram, а рост просмотров в ее личном блоге «Честный развод» говорит, что скоро богатые рекламодатели придут и туда.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе в феврале 2020 года после девяти лет брака. Поклонники давно переживали за пару, но такого никто не ожидал. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы ее бил и выгонял из дому в разгар пандемии коронавируса. В то же время такие посты артистки в соцсети перемежались со стихами, посвященными бывшему возлюбленному, что навело публику на мысль о срежиссированности их размолвки. Читайте в материале 5-tv.ru, что представляют собой обвинения Муцениеце Прилучного в рукоприкладстве: правда или пиар-ход?

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