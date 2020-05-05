Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президенты России и Белоруссии должны поговорить 5 мая.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на 5 мая у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет БелТА.
«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора», — сказал Лукашенко, уточнив, что будут обсуждаться темы, представляющие взаимный интерес.
Президент Белоруссии также пригласил глав государств бывшего СССР приехать в Минск на военный парад по случаю Дня Победы.
«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне», — сказал Лукашенко.
Он пообещал, что не будет мириться с критикой его планов о проведении парада в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Белорусский лидер дал понять, что на обвинения будет реагировать «вовремя и адекватно».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что партнер Александра Лукашенко по хоккейной команде попал в больницу с коронавирусом. Пресс-секретарь президента Белоруссии заявила на это фоне, что глава государства не станет сдавать тест на COVID-19 и самоизолироваться.
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