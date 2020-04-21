Пресс-секретарь президента Белоруссии заявила, что глава государства не станет сдавать тест на COVID-19 и самоизолироваться.

Партнер Лукашенко по хоккейной команде попал в больницу с коронавирусом

Фото: ТАСС / Климентьев Михаил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Игрок президентской хоккейной команды Александра Лукашенко госпитализирован с подтвержденным диагнозом с диагнозом пневмония. У спортсмена Дмитрия Мелешко подтвержден положительный результат теста на коронавирус. Эту информацию подтвердила РИА Новости пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Мелешко заболел спустя неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею. В этот момент команда находилась в отпуске. По этой причине Лукашенко не стал сдавать анализ на COVID-19 и не намерен самоизолироваться, указала представитель президента. То же относится и к другим членам команды.

«Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам», — заявила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о самочувствии лидера страны, Эйсмонт ответила:

«Не дождетесь».

11 апреля в Белоруссии завершились республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба. Победителем турнира в 11-й раз подряд стала команда Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роспотребнадзоре ответили Лукашенко на критику тест-систем на коронавирус.

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Тема:
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