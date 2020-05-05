Кампания по единому дню голосования начнется не позднее 15 июня

Крайний срок старта кампании по единому дню голосования — 15 июня, передает РИА Новости. Об этом заявила секретарь Центризберкома Майя Гришина.

Месяцем ранее из-за распространения коронавируса, ЦИК отложил ряд выборов, запланированных в период 5 апреля по 21 июня. Как отметила Гришина, перенос единого дня голосования, намеченного на 13 сентября, пока не обсуждался. По ее словам, при его проведении обязательно учтут эпидемиологическую обстановку во всех регионах.

При этом чиновник подчеркнула, что до запланированного старта кампании осталось почти полтора месяца. В связи с этим пока рано что-либо прогнозировать. В ЦИК собираются мониторить ситуацию и надеются «на положительную динамику». В случае невозможности провести в регионе выборы, прежние руководители и органы власти продолжат исполнять полномочия в прежнем составе, как предписывает Конституция.

В единый день голосования 2020 года пройдут кампании по выборам глав 20 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам в Ярославской, Пензенской и Курской областях и в Татарстане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков рассказал о переносе даты голосования по поправкам к Конституции.