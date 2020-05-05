Секретарь ЦИК Майя Гришина заверила, в Центризбиркоме учтут эпидемиологическую обстановку.

Кампания по единому дню голосования начнется не позднее 15 июня

Фото: dpa/picture-alliance

Крайний срок старта кампании по единому дню голосования — 15 июня, передает РИА Новости. Об этом заявила секретарь Центризберкома Майя Гришина.

Месяцем ранее из-за распространения коронавируса, ЦИК отложил ряд выборов, запланированных в период 5 апреля по 21 июня. Как отметила Гришина, перенос единого дня голосования, намеченного на 13 сентября, пока не обсуждался. По ее словам, при его проведении обязательно учтут эпидемиологическую обстановку во всех регионах.

При этом чиновник подчеркнула, что до запланированного старта кампании осталось почти полтора месяца. В связи с этим пока рано что-либо прогнозировать. В ЦИК собираются мониторить ситуацию и надеются «на положительную динамику». В случае невозможности провести в регионе выборы, прежние руководители и органы власти продолжат исполнять полномочия в прежнем составе, как предписывает Конституция.

В единый день голосования 2020 года пройдут кампании по выборам глав 20 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам в Ярославской, Пензенской и Курской областях и в Татарстане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков рассказал о переносе даты голосования по поправкам к Конституции.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:38
«Я скучаю по тебе»: дочь Успенской хочет забрать у матери кота
13:27
Чем угощают гостей на приемах у Путина по случаю Дня Победы?
13:16
Кампания по единому дню голосования начнется не позднее 15 июня
13:04
Безумные вечеринки и брак ради прописки: Какой была жизнь Малинина до встречи с Эммой
12:53
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
12:42
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках в онлайн-караоке

Сейчас читают

ТОП-5 женских имен, обладательницы которых вечно пребывают в плохом настроении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким знакам зодиака принесет удачу зеркальная дата — 05.05.2020?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок