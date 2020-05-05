Супруга нападающего екатеринбургского ФК «Урал» Павла Погребняка дважды впечатлила подписчиков в Instagram за последние дни. Сначала Мария опубликовала фото, где лежит в купальнике у шезлонга на белоснежном песке. Светская львица написала, что улетела на майские праздники за границу. Этим постом она собрала сотни гневных комментариев.

Instagram @mariapoga_

«Вы случайно не по стопам Джигана? Все так похоже на нездоровый бред»;

«Самоизоляция… не, не слышала об этом»;

«Вот …. (собака женского рода — Прим.ред.), вся страна сидит, а это полетела… Коронавирус тебе в отпуске на соседнем лежаке встретить!» — написали гневные пользователи.

На следующий день Погребняк показала, как создавалась фотография на белом песке. Оказалось, модель сымитировала поездку за рубеж. «Океанским берегом» ей послужила горстка обычного песка на дачном участке. Жена футболиста рассыпала его по лужайке, а после обработала в фотошопе.

Видео собрало 294 тысячи просмотров. Восхищенные поклонники признали, что Мария ловко проучила злопыхателей и заодно подсказала другим интересную идею, как сделать «пляж» своими руками.

Instagram @mariapoga_

«Маша, ты сделала мой день»;

«А сколько …. (фекалий — Прим.ред.) было вылито под предыдущим постом»;

«Молодец всех нагрела, а я повелась»;

«Хейтерам большой привет», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк с лопатой выложила жутковатое видео.