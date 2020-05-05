Почему умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо?

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо скончалась 30 апреля, не приходя в сознание. На момент смерти звезде было 56 лет. Как сообщает Starhit, артистка впала в кому после того, как 1 июня 2018 года у нее случился инсульт. На протяжении почти двух лет врачи боролись за жизнь знаменитости и внушали надежду ее родственникам положительными, однако спасти исполнительницу не удалось.

По словам близкого друга Кирсо Сергея Кузнецова, несколько часов после инсульта певица пролежала дома без медицинской помощи. Это оказалось критично.

«Мы до последнего надеялись на чудо, даже поверили недобросовестным врачам из киевской клиники, обещавшим нам, что вот-вот все наладится, и Нина сможет выйти на сцену. Мы проводили благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады, платили этой клинике умопомрачительные деньги», — вспомнил музыкант.

После того, как стало ясно, что терапия не дает результатов, было решено перевести артистку в клинику в Полтаве, где была проведена операция. Лечение близким звезды помогли оплачивать многие коллеги из мира шоу-бизнеса: София Ротару, Олег Винник, Таисия Повалий, Андрей Данилко, участники группы «Лисапетный батальон» и многие другие.

Друзья и родственники старались постоянно находиться рядом с Кирсо, петь песни, разговаривать — считалось, что это должно было помочь знаменитости быстрее восстановиться. Однако все было безрезультатно.

30 апреля солистка группы «Фристайл» ушла из жизни. Из-за введенных на Украине ограничительных мер церемония прощания с ней прошла в закрытом режиме.

Группа «Фристайл» была основана в 1988 году в Полтаве и уже через несколько месяцев вместе с «Миражом» и «Ласковым маем» стала одним из самых популярных коллективов того времени. Продюсером и руководителем группы стал Анатолий Розанов. Такие знаменитые хиты как «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица» пела вся страна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участница группы «Мираж» Наталия Гулькина выразила соболезнования родным и близким умершей солистки музыкального коллектива «Фристайл» Нины Кирсо.