Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Сообщение о смерти 56-летней артистки размещено на официальной странице музыкального коллектива в Instagram. В подписи к посту отмечается, что звезда ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Instagram @serguiekouznetsov.freestyle

Участники группы «Фристайл» отметили неоценимый вклад Кирсо в творчество коллектива. Сергей Кузнецов, Сергей Ганжа, Юрий Зирка, Юрий Савченко, Ната Недина, Анатолий Супруненко, Денис Супруненко, Максим Розанов, Владимир Галаган, Игорь Лаврик и Анатолий Розанов признались, что голос певицы всегда будет звучать в их сердцах.

«Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы „Фристайл“, ее голос звучал в наших самых лучших песнях. Невозможно переоценить ее участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного „фристайловца“ в частности. Она всегда помогала и другим людям, встречавшимся ей в жизни. <…> Ее голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память!» — написали коллеги артистки.

О дате и месте прощания с Ниной Кирсо пока ничего не сообщается.

Группа «Фристайл» была основана в 1988 году в Полтаве и уже через несколько месяцев вместе с «Миражом» и «Ласковым маем» стала одним из самых популярных коллективов того времени. Продюсером и руководителем группы стал Анатолий Розанов. Такие знаменитые хиты как «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица» пела вся страна.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в социальных сетях сообщил о неожиданной смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой.