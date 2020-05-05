Запрет на «наливайки» в жилых домах назвали только частью стратегии

Вступление в силу закона о запрете на продажу алкогольной продукции в небольших кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, является частью целой стратегии. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я совершенно осознанно поставил свою подпись под этим законом. Этот запрет — часть стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни», — цитирует сенатора RT.

Он назвал торгующие алкоголем небольшие точки общепита «разрешенным злом» и отметил, что решать вопросы о нераспространении такого зла нужно цивилизованно.

«Эти заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым. Мест же, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», — подытожил Рязанский.

Как сообщал 5-tv.ru, закон о запрете «наливаек» начал действовать в России с 5 мая. В соответствии с ним, заведения в жилых домах с площадью менее 20 квадратных метров больше не смогут продавать алкоголь. Закон также предоставляет региональным властям право ввести дополнительные ограничения на продажу спиртного — вплоть до полного запрета на его реализацию в жилых домах.