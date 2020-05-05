Запрет на продажу алкоголя в жилых домах начал действовать в России
Вступивший в силу закон призван искоренить так называемые «наливайки». Регионам он дает право полностью запретить продажу спиртного в заведениях, расположенных в жилых домах.
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Фото, видео: ТАСС / YAY, /Курсков Евгений, /Александр Мамаев
Закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов, вступил в силу с 5 мая. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
Закон призван искоренить деятельность так называемых «наливаек». Он запрещает продавать спиртные напитки в заведениях, площадь которых не превышает 20 квадратных метров.
Закон также предоставляет региональным властям право вводить дополнительные ограничения — вплоть до полного запрета на торговлю спиртным в точках общепита, расположенных в жилых домах.
Авторы законопроекта подчеркивали, что жители домов, в которых находились «наливайки», часто жаловались на шум и нарушение общественного порядка рядом с ними. Первое чтение документ прошел еще в сентябре прошлого года. Федеральное собрание приняло закон 17 апреля, а президент РФ Владимир Путин подписал его 24 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коммерсанты выступили против принятия закона о запрете на продажу алкоголя в «наливайках». Их бизнес начал процветать после введения ограничения на продажу алкоголя в вечернее время.
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