Почему в России низкая смертность от коронавируса?
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системах на COVID-19 и их результатах.
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Относительно низкая, по сравнению с рядом других стран, смертность пациентов с коронавирусом в России объясняется ранней диагностикой и выявлением этой инфекции в бессимптомной форме. Об этом рассказал директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, пишет URA.RU.
«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания», — объяснил он.
Академик РАН добавил, что такая мера помогает также избежать развития тяжелых состояний, что обеспечивает низкий уровень летальности в стране.
Акимкин подчеркнул, что в настоящее время применяются высокочувствительные тест-системы, которые выявляют зараженных с легкими формами COVID-19. В стране таких пациентов 70-80% от общего числа заболевших, отметил ученый.
Как передавал 5-tv.ru, в России за сутки 1 770 человек вылечились от коронавирусной инфекции, таким образом общее число выздоровевших достигло почти 20 тысяч.
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