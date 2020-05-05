В России за сутки 1770 человек вылечились от коронавирусной инфекции
Количество выздоровевших от COVID-19 в стране приблизилось к 20 тысячам.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
От COVID-19 за сутки выздоровели 1770 россиян. Об этом сообщают в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В частности, 297 человек за сутки выписаны в Москве, 271 человек в Петербурге, 99 в Дагестане. Всего в стране вылечились 19 685 человек.
При этом за минувшие 24 часа скончались 76 жителей России с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего за время пандемии в стране насчитывается 1356 летальных случаев.
РФ занимает седьмую строчку в списке наиболее подверженных коронавирусу государств. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты. В первую десятку также входят Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Иран и Китай.
Ранее 5-tv.ru писал, что по состоянию на 5 мая число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру достигло 3 648 412 человек. Болезнь унесла 252 435 жизней.
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