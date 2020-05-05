Звезда «Великолепного века» заключил баснословный контракт на рекламу одежды
Бурак Озчивит заработал три миллиона лир, снимаясь в рекламных роликах в минувшем сезоне, и получит еще больше в следующем.
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Фото, видео: Instagram @burakozcivit
Звезда сразу двух популярнейших турецких сериалов — «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая» Бурак Озчивит заработал три миллиона лир (около 31 миллиона рублей), рекламируя модный бренд одежды в минувшем сезоне, и заключил новый контракт на еще большую сумму, которая пока не разглашается. Об этом сообщает сайт RusTurkey.com со ссылкой на турецкие СМИ. Предполагается, что в новом сезоне актер получит на 500 тысяч лир (чуть больше пяти миллионов рублей) больше. По словам представителя компании-производителя одежды, именно участие Озчивита в рекламных роликах вызывает наибольшую активность покупателей.
Бурак Озчивит снялся более чем в 15 фильмах и сериалах. Российской публике он известен по роли османского военачальника Малкочоглу Бали-бея, двоюродного брата султана Сулеймана I Великолепного в сериале «Великолепный век», а как исполнитель главной роли в Кямрна в теледраме «Королек — птичка певчая».
Как ранее писал 5-tv.ru, что поклонницы актера боятся, что из-за успешной работы моделью 35-летний Озчивит, признанный одним из самых сексуальных актеров Турции, может бросить кинокарьеру, и они больше не увидят его в фильмах и сериалах.
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