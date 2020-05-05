Пьяный глава семьи избивал жену на глазах у детей в квартире на проспекте Ветеранов в Петербурге.

Восьмилетний ребенок ударил ножом отца, защищая мать от побоев

Фото: www.globallookpress.com © uwe umstätter

Восьмилетний ребенок вступился за мать и ударил ножом отца. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге, конфликт в семье произошел рано утром 4 мая.

По данным полиции, сообщение о семейно-бытовом конфликте в одной из квартир на проспекте Ветеранов поступило около семи часов утра. На месте происшествия было установлено, что 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал жену и угрожал ей. За мать вступился старший сын женщины от первого брака, тогда глава семьи переключился на него. Мать попыталась защитить ребенка, но муж оттолкнул ее, и она упала. Младший сын испугался, что отец убил ее, и нанес ему ножом ранения в спину.

Мужчине оказана медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии. В отношении него составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей — он поставлен на учет. До этих событий семья на учете не состояла.

По факту происшествия в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статье «Угроза убийством». Задержанный был ранее судим за мошенничество, в настоящий момент является безработным. Также проверка показала, что пострадавшая женщина уже обращалась с жалобами на буянящего пьяного супруга по телефону экстренной помощи в конце февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут появиться кризис-центры для жертв домашнего насилия. Правительственная комиссия рекомендовала главам регионов проработать вопрос о создании учреждений для помощи женщинам, пострадавшим от рукоприкладства в семье.

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