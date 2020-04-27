В России могут появиться кризис-центры для жертв домашнего насилия

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала губернаторам проработать вопрос о создании кризис-центров для жертв домашнего насилия. Об этом сообщают «Известия». Предполагается, что в этих учреждениях могли бы жить пострадавшие от рукоприкладства женщины до разрешения семейного конфликта.

Главам регионов предстоит проанализировать потребность в таких центрах, и представить отчет до 1 июня. Помимо того руководителей субъектов РФ призвали разместить на своих сайтах информацию о телефонах доверия по вопросам семейно-бытового насилия и контакты региональных кризисных центров помощи женщинам.

Губернаторам также рекомендовали поддержать некоммерческие организации, которые занимаются вопросами профилактики домашнего насилия, и заняться информационной работой в этом направлении. По мнению членов комиссии, в регионах России нужно добиться «устойчивого непринятия» проявления противоправного поведения в семье.

Как отмечают эксперты, проблема домашнего рукоприкладства обострилась в условиях самоизоляции на фоне борьбы с коронавирусом. Но и организовать безопасное пространство в кризисном центре для женщин в условиях пандемии будет непросто.

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