Трехлетняя дочь Полины Гагариной попросила мать прекратить петь

О забавном случае из семейной жизни певица рассказала на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина рассказала в Instagram о забавном эпизоде из семейной жизни. Артистка вспомнила, как ее трехлетняя дочка Мия, которая часто наблюдает за вокальными занятиями звездной мамы, сказала ей: «Не пой, рыбок разбудишь». Впрочем, даже несмотря на это, певица призналась, что считает малышку «своей главной поклонницей».

Свой пост Гагарина сопроводила трогательным видео. На кадрах поп-дива исполняет композицию «Обезоружена», при этом держит девочку на руках, смотрит на нее и улыбается.

Instagram @gagara1987

Поклонники признались, что ролик получился безумно милым и отразил материнскую любовь Гагариной к своей наследнице.

«Как же это мило, чудо такое!»

«Боже, зачем так мило?»

«Какие милашки!»

«Какие вы прелестные! Поклонница на миллион», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина показала необычное спортивное упражнение для публики.

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