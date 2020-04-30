Полина Гагарина показала необычное спортивное упражнение для публики 18+

Певица продемонстрировала крайне интересную, по мнению фолловеров, часть тренировки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина, известная своей страстью к тренировкам и физическим нагрузкам, показала поклонникам в сторис часть своих домашних занятий спортом во время самоизоляции.

Видео артистка выложила с пометкой 18+. И не зря: движения, которые выполняет Гагарина, очень эротичны! Она находится в позиции упор лежа, а бедрами делает широкие и динамичные круги.

Instagram @gagara1987

Несмотря на легкомысленный вид упражнения, зная певицу, можно предположить, что оно способно принести пользу не только зрителю, но и тому, кто его выполняет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Полина Гагарина с пылесосом рассмешила поклонников.

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