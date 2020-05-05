Наташа Королева в халате без макияжа отпраздновала романтическую дату с Тарзаном

Наташа Королева отпраздновала с Тарзаном романтическую дату по-домашнему. На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором она без макияжа с «гулькой» и пластмассовым обручем на голове и ее супруг Сергей Глушко (оба в халатах) держат в руках праздничный абрикосовый торт.

«Наша Любовь-Абрикосовая!» — подписала снимок артистка.

Instagramm korolevaa__star

Как пишут Дни.ру, 4 мая пара отмечает годовщину первого свидания и называет эту дату Днем абрикосового варенья. Именно им известный стриптизер угощал Наташу Королеву, когда она пришла к нему в гости 18 лет назад.

«Знаем-знаем историю про абрикосовое варенье. Дай вам Бог на долгие годы счастья и любви. Красивая пара!»

«Приятно смотреть, как вы бережно чтите домашние традиции… ЭтоЛюбооовьь!»

«С праздником вас, наши хорошие! Любви огромной и много абрикосового варенья!» — пишут в комментариях поклонники.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, у Наташи Королевой и Сергея Глушко есть 18-летний сын Архип. Юноша учится на факультете востоковедения в Высшей школе экономики, в этом году заканчивает первый курс, а также увлекается музыкой — недавно записал свой первый трек под псевдонимом Grek.