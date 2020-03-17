Сын Тарзана и Королевой записал свой первый трек «Бутылка вина»

Сын Тарзана и Наташи Королевой 18-летний Архип Глушко решил пойти по стопам звездных родителей. Молодой человек записал первый трек «Бутылка вина» под псевдонимом Grek. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Архип Глушко рассказал немного об истории создания песни. Он утверждает, что «начал работу над своим музыкальным проектом», когда про коронавирус только-только узнали в Москве.

«И я не мог даже представить, что песня „Бутылка вина“ станет актуальной во время массовой эпидемии. Так что друзья, немного алкоголя и, конечно же, хорошее настроение избавят вас от любых вирусов. Качайте песню и защищайтесь от коронавируса!» — написал исполнитель в микроблоге.

Очевидно, у Архипа Глушко уже появились поклонники, по достоинству оценившие его первые шаги в творчестве. Публикацию с новостью об его начинании «лайкнули» несколько сотен человек. В соцсети на юношу подписались порядка девяти тысяч человек.

Сын Тарзана и Наташи Королевой учится в Высшей школе экономики на востоковеда. В свободное от учебы время парень старается самостоятельно зарабатывать, чтобы не сидеть на шее у знаменитых родителей. Недавно его мама призналась — молодой человек не чурается подрабатывать обычным курьером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Тарзана и Королевой впервые посетит стриптиз-шоу с участием отца.