80% легких артистки были поражены.

Надежда Бабкина впервые рассказала, как выкарабкалась после обширной пневмонии

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Народная артистка РФ Надежда Бабкина впервые после болезни рассказала о своей экстренной госпитализации и помощи московских врачей.

Певица поделилась, что утром 27 марта она почувствовала себя плохо и выпила противопростудное лекарство. Однако после этого ей стало еще хуже, появилась тошнота, и она вызвала скорую помощь.

Уже в реанимобиле врачи подключили ее к кислородной подушке, рассказала она в эфире программы «Пусть говорят» на одном из федеральных каналов.

Надежда Георгиевна отметила, что врачи трижды проверяли ее на аппарате компьютерной томографии.

«Когда меня засунули посмотреть легкие, молча вытащили — подумали, что ошиблись. Через 20 минут второй раз меня закатывают. Потом молча засовывают третий раз. И говорят: „Быстрей в операционную!“ В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% легких было поражено. Там пленкой все заросло и затянулось — это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать», — поделилась она.

При этом артистка подчеркнула, что всегда внимательно заботилась о своем здоровье и не запускала никакие болезни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежду Бабкину выписали из больницы. 70-летняя артистка была госпитализирована с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония».

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