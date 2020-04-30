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«В родных стенах, а не в больничной палате»: Надежда Бабкина сообщила о своем выздоровлении

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Ниса Мурзанаева
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Певица поблагодарила столичных врачей за высокий профессионализм.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину выписали из больницы. Звезда была госпитализирована с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония». Сразу после выписки знаменитость сделала свое первое заявление. Артистка опубликовала в Instagram пост, в котором поблагодарила врачей, коллег и близких людей за то, что помогли ей в борьбе с тяжелым недугом.

По словам исполнительницы, ей удалось излечиться благодаря «своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей». Она также поблагодарила весь медперсонал за отзывчивость, внимание и теплоту.

«Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра „Русская песня“ за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день», — написала звезда в микроблоге.

Instagram @ngbabkina

Исполнительница отметила высокий уровень системы здравоохранения в Москве. По словам певицы, на выздоровление ее мотивировали поддержка всех неравнодушных — тех, кто все это время за нее искренне переживал.

Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля. Пресс-атташе исполнительницы Александр Велор рассказал, что звезде был поставлен диагноз пневмония. Некоторое время певица находилась в состоянии искусственной комы.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа стоимость лечения Надежды Бабкиной. Источник утверждает — одни сутки пребывания в отдельной палате с повышенным уровнем комфорта обходятся звезде в 25 тысяч рублей.

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