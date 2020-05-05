Чтобы поймать рептилию, в столичной квартире, потребовалась помощь пятерых спасателей.

Самоизоляцию московской семьи нарушила змея — фото

Фото: www.globallookpress.com /Clément Carbillet

Самоизоляцию одной московской семьи нарушила змея. Неизвестно откуда взявшаяся рептилия заползла в квартиру на улице Введенского. Как сообщили 5-tv.ru в МЧС, небольшая змея вела себя агрессивно, поэтому хозяева жилища не рискнули ловить ее самостоятельно, а позвонили по телефону 112. На вызов приехал отряд спасателей в количестве пяти человек. При помощи специальных приспособлений они поймали животное и вынесли ее из квартиры.

МЧС РФ

Змея, которая, как сообщают спасатели, в процессе отлова не никак пострадала и передана в столичный Департамент природопользования «для дальнейшей транспортировки».

Стоит отметить, что подобные происшествия в российской столице происходят на удивление часто. Чуть больше месяца назад 5-tv.ru рассказывал, как спасатели обезвредили королевскую змею в одной из квартир в Хамовниках — она пыталась атаковать жильцов.

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