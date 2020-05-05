Этажи горящего в ОАЭ небоскреба проверили с помощью дронов

Мощный пожар полностью охватил почти 50-этажную высотку, где проживало около 250 семей.

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Фото, видео: Twitter @vickykapur, @khaleejtimes, @RT_com, @NaseelVoici

Спасатели задействовали дроны для получения максимально достоверной информации о том, что происходит внутри полыхающего в культурной столице Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ) небоскреба. Таким образом был проверен каждый этаж почти 50-этажной высотки.

В сообщении генерального управления гражданской обороны, которое цитирует издание «Имарат аль-яум», в здании проживали около 250 семей. Все были экстренно эвакуированы еще до начала тушения, а также жители пяти домов рядом с пожаром.

Предварительно, в столь страшном пожаре никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пожарные борются с огнем уже несколько часов.

Город Шарджа является культурной столицей ОАЭ и располагается на берегу Персидского залива. В частности, там располагается форт Аль-Хисн, который в XIX веке служил резиденцией правителей и позднее стал музеем местной истории.

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