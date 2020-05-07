Илон Маск получит 706 миллионов долларов от Tesla

Tesla прошла необходимый финансовый порог, и теперь ее руководитель — Илон Маск получит свою первую особую премию — около 706 миллионов долларов. Дело в том, что средняя рыночная капитализация компании за полгода составила более 100 миллиардов долларов, что и позволило предпринимателю присудить такой денежный приз. Об этом сообщает издание Bloomberg.com.

В Tesla Илон Маск не получает зарплату. Его доход зависит от роста рыночной капитализации. Если все цели компании будут достигнуты, то предприниматель может получить 50 миллиардов долларов. Собственно, у Маска есть и компенсационный пакет, который составляет 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей. Такая сделка считается самой крупнейшей в данной сфере бизнеса.

Основные инвестиции Илона Маска связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Предприниматель входит в число самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 38,5 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск посоветовал инженерам РФ заниматься многоразовыми ракетами.