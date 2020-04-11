Илон Маск посоветовал инженерам РФ заниматься многоразовыми ракетами
Американский изобретатель отреагировал на сообщение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Dennis Van Tine, Twitter @elonmusk
Американский инженер и изобретатель, основатель компании Space X Илон Маск на своей странице в Twitter написал, что его ракеты Falcon 9 на 80% процентов являются многоразовыми в отличие от российских аналогов. Предприниматель отметил, что это обстоятельство является весьма актуальным.
В ответ на пост Илона Маска глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил, что государственная корпорация не нуждается в советах американца.
Изобретатель, в свою очередь, подчеркнул, что талантливые российские инженеры должны создавать многоразовые космические корабли.
«В России очень талантливые инженеры, но им нужно задать в качестве цели многоразовость, иначе успех невозможен», — написал Илон Маск.
Основатель Space X добавил, что в будущем одноразовые космические корабли станут такой же нелепостью, как самолеты для совершения единичного полета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск, собравшийся осваивать Марс, перепутал его с Луной.
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