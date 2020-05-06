Кроме них в озвучании примут участие Стивен Фрай и Эдди Рэдмейн и другие известные британцы.

Дэниэл Рэдклифф и Дэвид Бекхэм озвучат главы «Гарри Поттера»

Фото: www.globallookpress.com © KPA

Первую часть книги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень» озвучат британские знаменитости, среди которых Дэниэл Рэдклифф, Дэвид Бекхэм, Стивен Фрай и Эдди Рэдмейн. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на портал Wizarding World.

Видеозапись с Рэдликлиффом, читающим первую главу книги, уже можно увидеть на сайте. Сообщается, озвучка книг — часть проекта Harry Potter At Home, созданного в поддержку юных фанатов Гарри Поттера, оказавшихся в самоизоляции.

Основала Harry Potter At Home писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере. Ранее она анонсировала запуск специального сайта, на котором любители истории о чародее могут поиграть в игры по мотивам книг.

Также в апреле этого года Британская библиотека и портал Google Arts and Culture запустили бесплатную выставку о реальных предметах, которые стали прототипами вещей в мире Гарри Поттера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джоан Роулинг перевела 1,25 миллиона долларов бездомным в день битвы за Хоргвартс.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.97
1.24 80.06
0.94
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Последние новости

18:37
Нашла жена: стали известны обстоятельства смерти бизнесмена Босова
18:25
«Кролик»: жена Малинина показалась фанатам в халате и с косметической маской
18:08
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
18:01
Дэниэл Рэдклифф и Дэвид Бекхэм озвучат главы «Гарри Поттера»
17:52
Фигуристка Александра Трусова объявила об уходе от Этери Тутберидзе
17:47
Кокорин объяснил, почему возмещать ущерб телеведущей Мамаеву пришлось в одиночку

Сейчас читают

«Она сама напилась и убилась»: друзья Башарова высказались о его конфликте с бывшей женой
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок