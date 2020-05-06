Дэниэл Рэдклифф и Дэвид Бекхэм озвучат главы «Гарри Поттера»

Первую часть книги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень» озвучат британские знаменитости, среди которых Дэниэл Рэдклифф, Дэвид Бекхэм, Стивен Фрай и Эдди Рэдмейн. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на портал Wizarding World.

Видеозапись с Рэдликлиффом, читающим первую главу книги, уже можно увидеть на сайте. Сообщается, озвучка книг — часть проекта Harry Potter At Home, созданного в поддержку юных фанатов Гарри Поттера, оказавшихся в самоизоляции.

Основала Harry Potter At Home писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере. Ранее она анонсировала запуск специального сайта, на котором любители истории о чародее могут поиграть в игры по мотивам книг.

Также в апреле этого года Британская библиотека и портал Google Arts and Culture запустили бесплатную выставку о реальных предметах, которые стали прототипами вещей в мире Гарри Поттера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джоан Роулинг перевела 1,25 миллиона долларов бездомным в день битвы за Хоргвартс.