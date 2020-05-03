О своем неожиданном решении британская писательница объявила в Twitter.

Джоан Роулинг перевела 1,25 миллиона долларов бездомным в годовщину битвы за Хогвартс

Фото: Twitter @jk_rowling; www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Известная британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг решила пожертвовать 1,25 миллиона долларов на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. О своем решении она сообщила в Twitter 2 мая — в день, когда поклонники приключений о волшебнике отмечают годовщину битвы за Хогвартс, состоявшуюся 2 мая 1998 года по внутренней хронологии произведения.

Роулинг отметила, что сейчас, когда в реальности многие сталкиваются с серьезными трудностями, неуместно обсуждать смерть вымышленных персонажей и куда важнее позаботиться о живых людях.

«Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность один миллион фунтов», — рассказала литературный деятель в своем микроблоге.

Twitter @jk_rowling

Битва за замок Хогвартс — ключевой эпизод заключительной части книг о Гарри Поттере. Согласно хронологии романа, она произошла именно 2 мая. Некоторые из фанатов фантастических приключений считают этот день Международным днем Гарри Поттера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джоан Роулинг запустила сайт для детей на карантине.

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