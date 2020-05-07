Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

«Почта России» планирует переезд своего главного офиса на стадион ЦСКА. Совет директоров предприятия уже одобрил проект сделки с ВЭБ.РФ (российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики — Прим.ред.). Об этом сообщает Интерфакс.

На данный момент «Почта России» планирует провести трансформацию и объединить на одной площадке всех сотрудников для достижения качественной работы. Однако офис, где сейчас располагается предприятие, не дает такой возможности.

«Рабочее пространство — важный элемент создания цифровой среды и конкурентноспособных условий труда. Все это невозможно на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году», — прокомментировал гендиректор компании Максим Акимов.

«Почта России» планирует переезд на арену футбольного клуба ЦСКА в следующем году после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ.РФ за счет собственных средств.

Общая площадь нового главного штаба, включая парковочные места, составит 37 000 квадратных метров. Офис сможет разместить 3100 сотрудников. Стоимость годовой аренды обойдется предприятию в почти в полтора миллиона рублей. Сюда входят обязательные платежи по договору, включая коммунальные и эксплуатационные услуги.

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