Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий промышленности

Министерство промышленности и торговли РФ расширило список системообразующих предприятий промышленности. Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

В перечень вошли 274 компании по десяти новым направлениям: машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, металлургия, производство строительных материалов и строительных конструкций, производство изделий народных художественных промыслов, розничная торговля и мебельная промышленность.

В настоящий момент список содержит 519 организаций по 25 отраслям промышленности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство готовит третий пакет мер по восстановлению экономики в условиях пандемии.