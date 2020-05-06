Глава Минэкономразвития назвал объем отсрочек по налогам для бизнеса
Максим Решетников отметил, что воспользоваться мерой поддержки могут еще 50 тысяч предприятий с мая по август.
Фото: ИТАР-ТАСС/MAGPHOTO
Бизнес в России получил отсрочку по уплате налоговых отчислений на сумму более 217 миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочего совещания, посвященного ситуации с COVID-19 и поэтапному снятию ограничительных мер, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава министерства экономического развития Максим Решетников.
«Реализовано ваше решение о переносе сроков уплаты налогов и взносов в социальные фонды для более чем 1,5 миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП в пострадавших отраслях. Общий объем перенесенных налогов составил более 217 миллиардов рублей», — сообщил глава Минэкономразвития.
В дальнейшем рассрочка по выплате этих сумм будет предоставлена организациям на год. Получить аналогичную рассрочку может любое предприятие, снижение доходов которого было 10% и более, если подаст заявление. По подсчетам министра, воспользоваться этой мерой поддержки в России могут еще 50 тысяч предприятий с мая по август.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве РФ рассказали о мерах поддержки медицинских работников в период пандемии коронавируса.
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