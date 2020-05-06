Михаил Мурашко подчеркнул, что все выплаты врачам, борющимся с коронавирусом, идут в срок.

Глава Минздрава рассказал о мерах поддержки медиков

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки медицинских работников в период пандемии коронавируса, а также о ситуации с медицинским оборудованием в стране.

По его словам, с 1 апреля на выплаты врачам было направлено 45,7 миллиарда рублей. Из них 42 миллиарда рублей направили на помощь региональным медикам.

«Кабмин направил 45,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Все выплаты идут в срок», — заявил глава Минздрава РФ.

Он отметил, что помощь больным оказывают более 110 тысяч врачей по всей России. Для работы с пациентами также привлечены 41 тысяча студентов, ординаторов и аспирантов.

Кроме того, глава ведомства отметил, что на сегодняшний день остается стабильной ситуация с медицинским оборудованием, необходимым для борьбы с COVID-19.

«Дефицита коек для больных коронавирусом нет», — добавил Мурашко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал, как будет происходить выход страны из режима самоизоляции.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.97
1.24 80.06
0.94
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Последние новости

17:11
Мертвого младенца в мусорном баке нашли в центре Петербурга (18+)
17:06
Как поздравить ветеранов, не выходя из дома?
16:58
Россияне стали чаще покупать «ядовитые» чипсы
16:49
Валерия вступилась за сына Плющенко
16:47
Глава Минэкономразвития назвал объем отсрочек по налогам для бизнеса
16:33
Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля

Сейчас читают

Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок