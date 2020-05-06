Глава Минздрава рассказал о мерах поддержки медиков

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки медицинских работников в период пандемии коронавируса, а также о ситуации с медицинским оборудованием в стране.

По его словам, с 1 апреля на выплаты врачам было направлено 45,7 миллиарда рублей. Из них 42 миллиарда рублей направили на помощь региональным медикам.

«Кабмин направил 45,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Все выплаты идут в срок», — заявил глава Минздрава РФ.

Он отметил, что помощь больным оказывают более 110 тысяч врачей по всей России. Для работы с пациентами также привлечены 41 тысяча студентов, ординаторов и аспирантов.

Кроме того, глава ведомства отметил, что на сегодняшний день остается стабильной ситуация с медицинским оборудованием, необходимым для борьбы с COVID-19.

«Дефицита коек для больных коронавирусом нет», — добавил Мурашко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал, как будет происходить выход страны из режима самоизоляции.

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