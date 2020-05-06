Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ вице-премьер Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания с главой государства, посвященного борьбе с COVID-19 и поэтапному снятию ограничительных мер.

По его словам, представители малого бизнеса в стране начали активно подавать заявки на зарплатные кредиты. Однако, темпы роста количества заявок уже выше ожиданий правительства.

«Мы видим, что при сохранении такого темпа те лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае — в 20-х числах мая», — пояснил Белоусов.

Он также отметил, что программа кредитования для выдачи заработных плат населению предприятиями, оказалась расписанной фактически до ее официального запуска.

«Могу сказать, что мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — резюмировал Белоусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минэкономразвития назвал объем отсрочек по налогам для бизнеса на период пандемии коронавируса.

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