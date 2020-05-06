Варнава рассталась с женихом спустя шесть лет отношений

Екатерина Варнава рассталась со своим мужчиной, хореографом Константином Мякиньковым. О событии в личной жизни, которое произошло почти год назад, звезда Comedy Woman рассказала Ксении Собчак в ее передаче на YouTube-канале.

По словам артистки, расставание с гражданским супругом произошло давно, она осталась с ним в хороших дружеских отношениях. Не афишировала Варнава этот момент просто потому, что не было подходящего повода.

«Мы с Константином Сергеевичем, моим прекрасным, разошлись. Квартиру я снимаю одна и в ней нет мужских вещей. Мы разъехались и финита ля комедия!» — сказала актриса.

При этом бывшие любовники продолжают появляться на светских мероприятиях вместе, поэтому никто и не подозревал о разрыве отношений.

«Это очень удобная форма общения. Не было случая об этом рассказать», — пояснила Варнава.

За это время в ее жизни не появился новый мужчина, добавила актриса. Что до причин разрыва с Мякиньковым, она отметила, что вместе они перестали двигаться вперед, настало время для индивидуального развития.

«У нас настал такой период, когда и мне, и ему надо раздельно двигаться дальше. Это не момент измены, или я встретила какого-то другого человека, или он встретил… Хотя так бы было расстаться даже проще, потому что расставались мы тяжело», — призналась актриса.

Екатерина Варнава встречалась с хореографом КонстантиномМякиньковымм с весны 2013 года. Пара не сильно распространялась о своей личной жизни, однако в 2018 году в сеть утекли фотографии обнаженных любовников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Варнава в пижаме удивила подписчиков элегантной фотосессией.