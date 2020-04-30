Артистка опубликовала креативные снимки в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava, @dvelichko

Екатерина Варнава поделилась с подписчиками кадрами с необычной, но актуальной в условиях самоизоляции фотосессии. Юмористка и актриса предстала перед фанатами в пижаме и маске для сна. Причем рубашка, которая, видимо, должна надеваться сверху, на всех фото «летает» рядом с артисткой.

«Тому, кто в своем уме, я вряд ли бы снился © Алиса в стране чудес», — написала Варнава и указала всех участников фотопроекта.

Instagram @kativarnava

Такая «домашняя» и необычная съемка пришлась по душе подписчикам. Они отметили креативную задумку фотографа.

«Феерия какая-то! Браво мастеру, браво модели!»;

«Интересные фото»;

«Катюня!!! Ну какая красота!!! Вот умеет паршивец!» — прокомментировали пользователи.

Екатерина Варнава не перестает удивлять фанатов своими задумками. Недавно она решила порадовать подписчиков в Instagram и выложила снимок, на котором предстала в поистине королевском образе. Тогда подписчики назвали актрису шальной императрицей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гудков признался, что видел Варнаву голой.

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