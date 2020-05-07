Актриса рассказала Ксении Собчак, на какое хирургическое вмешательство решилась и почему.

«Уменьшала дважды»: Варнава призналась, какую пластику делала

Фото: Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей внешности Ксении Собчак. В гостях ее шоу она призналась, какие пластические операции делала за свою жизнь и почему.

Артистку часто обвиняют в том, что она делает подтяжки на лице, иначе как тогда объяснить, почему она так хорошо выглядит в свои 35. Однако это не так, заверила Варнава. Единственное хирургическое вмешательство — уменьшение груди, причем дважды.

«У меня была грудь шестого размера! И это в 16 лет. Надо мной все сверстники смеялись. Я уменьшила грудь, причем два раза. Один раз это была неудачная операция — в Америке, а вторая удачная — в России», — рассказала актриса.

По ее словам, решение уменьшить бюст она приняла после того, как сильно похудела. Во-первых, потому что это было эстетически некрасиво с новой фигурой, а во-вторых, физически тяжело ходить.

Что касается пластики на лице, Варнава рассказала о неудачном опыте с губами, после которого она решила раз и навсегда — никакого вмешательства.

«Меня часто обвиняют в огромном количестве пластических операций, однако у меня на лице нет ни одной. Я когда-то закачала себе губы, а потом их выкачала. В нормальное состояние девочки они, конечно, не вернутся, но будут более-менее адекватные», — заметила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Варнава огорошила Собчак еще одной сенсацией: она призналась, что рассталась с возлюбленным после шести лет отношений.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:56
Семьи погибших в борьбе с COVID-19 медиков получат страховые выплаты
18:50
Путин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом
18:47
Какие вакансии внезапно стали популярными в период пандемии коронавируса?
18:36
Альбина Джанабаева рассказала о желании стать хорошей свекровью
18:28
Генеральные репетиции воздушных парадов прошли в российских регионах
18:21
«Уменьшала дважды»: Варнава призналась, какую пластику делала

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок