«Уменьшала дважды»: Варнава призналась, какую пластику делала

Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей внешности Ксении Собчак. В гостях ее шоу она призналась, какие пластические операции делала за свою жизнь и почему.

Артистку часто обвиняют в том, что она делает подтяжки на лице, иначе как тогда объяснить, почему она так хорошо выглядит в свои 35. Однако это не так, заверила Варнава. Единственное хирургическое вмешательство — уменьшение груди, причем дважды.

«У меня была грудь шестого размера! И это в 16 лет. Надо мной все сверстники смеялись. Я уменьшила грудь, причем два раза. Один раз это была неудачная операция — в Америке, а вторая удачная — в России», — рассказала актриса.

По ее словам, решение уменьшить бюст она приняла после того, как сильно похудела. Во-первых, потому что это было эстетически некрасиво с новой фигурой, а во-вторых, физически тяжело ходить.

Что касается пластики на лице, Варнава рассказала о неудачном опыте с губами, после которого она решила раз и навсегда — никакого вмешательства.

«Меня часто обвиняют в огромном количестве пластических операций, однако у меня на лице нет ни одной. Я когда-то закачала себе губы, а потом их выкачала. В нормальное состояние девочки они, конечно, не вернутся, но будут более-менее адекватные», — заметила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Варнава огорошила Собчак еще одной сенсацией: она призналась, что рассталась с возлюбленным после шести лет отношений.