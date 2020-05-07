В Ленобласти чиновники десять лет отказывались дать квартиру ветерану ВОВ

Чиновники из города Лодейное Поле Ленинградской области на протяжении десяти лет отказывались предоставить благоустроенное жилье 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Квартиру пенсионерки в ветхом бараке в поселке Ребовичи Алеховщинского сельского поселения длительное время не могли признать аварийной, несмотря на многочисленные заявления женщины.

«Лодейнопольской городской прокуратурой по поручению исполняющего обязанности прокурора области Виктора Балдина проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в части обеспечения жильем и улучшения жилищных условий участника Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что обследование квартиры ветерана проводила не правомочная комиссия, в результате чего были допущены нарушения. Помимо прочего, чиновники администрации Алеховщинского сельского поселения игнорировали предписания надзорного ведомства и решения суда об устранении недостатков.

Сотрудники Лодейнопольской прокуратуры, усмотрев нарушение законных прав и интересов пенсионерки, направили материалы в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование находится под контролем Ленинградской областной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ.