Злоумышленники несколько недель следили за предпринимателем и напали на него в подъезде.

Лжемедики избили и отобрали у московского бизнесмена 11 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com

Злоумышленники в костюмах работников скорой помощи ограбили бизнесмена на 11 миллионов рублей в Москве. О разбойном нападении сообщается на сайте Росгвардии.

«Злоумышленники несколько недель вели наблюдение за бизнесменом, приезжая к месту его проживания на разных каршеринговых машинах. Дождавшись подходящего момента, они в спецодежде работников скорой помощи напали на мужчину в подъезде его дома», — говорится в сообщении.

Нападавшие брызнули предпринимателю в лицо из газового баллончика и несколько раз ударили его по голове. После этого они выхватили у мужчины сумку, в которой находились 135 тысяч долларов США (около десяти миллионов рублей — Прим. ред.) и еще один миллион рублей.

Подозреваемых уже удалось задержать. В местах их проживания оперативники обнаружили куртку с надписью «Скорая помощь» и медицинский чемодан. Кроме того, в квартире одного из грабителей хранились патроны и револьвер. По факту происшествия возбужденно уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро бандитов в форме полицейских ограбили семью московского юриста. Преступление произошло на дороге.

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